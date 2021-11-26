Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная»

«В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь», — сказал Ше.
Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва, горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных — спасатели.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
В регионе объявили трехдневный траур.