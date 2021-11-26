Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые нашли белок, который активирует сон Таким образом он помогает организму отдохнуть и восстановиться
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
13Проблемы окружающей среды в объективе
06:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Албании завели дело из-за загадочной гибели россиян в отеле

Прокуратура Албании начала расследование гибели четырех российских туристов, об этом сообщает агентство Associated Press.

Трагедия произошла на местном курорте еще октябре. В прокуратуре указали, что дело расследуют дело «как убийство». Сейчас следователи заняты оценкой показания свидетелей.

15 октября 2021 года тела четырех россиян были обнаружены в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании.

Администратор понес в сауну напитки и нашел четыре трупа. Отмечается, что гости там пробыли около часа.

Наиболее вероятной причиной смерти россиян, говорят в полиции, стало удушье от паров хлора.

22 октября тела доставили на родину, в Албании была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Александра Ипполитова

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Адмирал Нахимов» вернется в строй. Почему его боятся в США
Стало известно о конфликте Павла Воли со зрителями
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь