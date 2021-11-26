06:49 (мск), источник: Газета.Ру
В Албании завели дело из-за загадочной гибели россиян в отеле
Прокуратура Албании начала расследование гибели четырех российских туристов, об этом сообщает агентство Associated Press.
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Трагедия произошла на местном курорте еще октябре. В прокуратуре указали, что дело расследуют дело «как убийство». Сейчас следователи заняты оценкой показания свидетелей.
15 октября 2021 года тела четырех россиян были обнаружены в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании.
Администратор понес в сауну напитки и нашел четыре трупа. Отмечается, что гости там пробыли около часа.
Наиболее вероятной причиной смерти россиян, говорят в полиции, стало удушье от паров хлора.
22 октября тела доставили на родину, в Албании была проведена судебно-медицинская экспертиза.
Александра Ипполитова