СК завел дело о халатности после аварии на шахте в Кемеровской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Ростехнадзора в связи с гибелью горняков шахты «Листвяжная», сообщается на сайте СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По версии СК, в ноябре этого года инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека (подземной горной выработки), но на самом деле его не проверили.
РБК направил запрос в пресс-службу Ростехнадзора.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль накануне рассказал, что в 2021 году было проведено 127 проверок «Листвяжной», выявлено 914 нарушений, 9 раз применялась приостановка, а общая сумма штрафов составила более 4 млн руб. «В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, работа объектов приостанавливается. За выявленные нарушения штрафуются как предприятия, так и должностные лица. На практике, Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд. Если нарушения не устраняются, санкции ужесточаются. Не исправить зафиксированное нарушение сложно», — пояснил он.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Тогда в ней находились 285 человек, из которых удалось эвакуировать 239. Еще 46 горняков остались в шахте.
К 11:30 утра власти сообщили о гибели 11 шахтеров, а вечером спасательную операцию приостановили из-за высокой концентрации метана и угрозы взрыва. Утром следующего дня, 26 ноября, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил, что оставшихся 35 горняков признали погибшими. Также погибли шесть спасателей.
По факту происшествия СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК), областная прокуратура организовала проверку.
Причиной ЧП по предварительным данным, стал взрыв метана от искры, сообщил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.
Источник ТАСС, в свою очередь, говорил, что взрыва не было. По его словам, в шахте загорелась угольная пыль, а дым распространился по всей ее площади через вентиляцию.