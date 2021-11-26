В отеле Гонконга выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19

Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Сообщается, что оба зараженных остановились в отеле Regal Airport Hotel для прохождения обязательного карантина после прибытия в Гонконг из-за границы. Они проживали в комнатах друг напротив друга на пятом этаже. Первый пациент, который обозначен как случай 12388, прибыл в Гонконг 11 ноября из ЮАР и в тот же день зарегистрировался в отеле. Тест, взятый у него 13 ноября, дал положительный результат, и 14 ноября он был отправлен в больницу.
Второй зараженный, обозначенный как случай 12404 прибыл в Гонконг 10 ноября и в тот же день заселился в карантинный отель. Взятые у него тесты 12 и 14 ноября дали отрицательный результат, однако тест от 18 ноября был положительным, и его немедленно отправили в больницу.
Позже стало известно, что 12 человек, которые останавливались с 11 по 14 ноября в трех комнатах слева и справа от двух соответствующих номеров должны пройти дополнительный обязательный двухнедельный карантин в карантинном центре Penny’s Bay.
Департамент здравоохранения сообщил, что секвенирование генома, проведенное Университетом Гонконга, дополнительно подтвердило, что оба пациента заражены недавно обнаруженным в ЮАР и Ботсване вариантом B.1.1.529.
В настоящий момент специалисты проводят эпидемиологическое расследование двух указанных ввозных случаев. О других случаях заражения B.1.1.529 в Гонконге пока не сообщалось.
Всего за время пандемии в Гонконге было выявлено 12 417 случаев заражения COVID, из них 213 человек скончались.