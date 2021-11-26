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11:02 (мск), источник: Ведомости

Один из считавшихся погибшим на Кузбассе шахтеров найден живым

Один из пострадавших во время вчерашнего задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области шахтеров найден живым, сообщил врио министра МЧС России Александр Чуприян. Ранее все оставшиеся там работники считались погибшими.

Источник: РИА "Новости"

«Есть предварительное сообщение, что именно эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера», — заявил врио главы ведомства, видео его заявления опубликовали «РИА Новости».

Пострадавшего доставят в больницу, уточнил Чуприян. По информации ТАССа, мужчина находится в сознании.

Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

Ранее сегодня Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находилось 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальных 46 признали погибшими. Также во время спасательной операции погибли шесть горноспасателей. Их посмертно наградят Орденами мужества.

Также сегодня замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков заявил, что за медицинской помощью обратились 63 шахтера. 13 из них назначили лечение на дому, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное, оно оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, но динамика положительная.

Кроме того, по словам замминистра, помощь потребовалась 11 горноспасателям. Среди них никто не находится в тяжелом состоянии, также наблюдается положительная динамика.

Следите за развитием темы Авария на шахте «Листвяжная»
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