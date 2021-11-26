Выживший после аварии в шахте «Листвяжная» оказался спасателем

Мужчина вышел из шахты сам и находится в сознании. «Он в состоянии средней тяжести, он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (цитата по ТАСС).
Также Чуприян сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших в шахте, пятеро из них посмертно. Глава региона отметил, что власти Кузбасса представят к наградам работников шахты, которые после выброса метана возвращались в нее, чтобы спасти товарищей.
Ранее считалось, что в шахте погибли 46 шахтеров и 6 спасателей. 25 ноября в Кемеровское подразделение МЧС поступил сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная». На тот момент под землей находились 285 горняков. Возбуждены дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ) в отношении руководства шахты и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении двух сотрудников Ростехнадзора. В Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября.