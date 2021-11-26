Горняки заявили о нарушениях на шахте «Листвяжная» перед взрывом

Шахтеры «Листвяжной», на которой в результате аварии погибли более 50 человек, работали в опасных условиях — при недопустимо высоком уровне метана, рассказали РБК несколько горняков. Согласно предварительным данным прокуратуры, причиной ЧП стал именно взрыв этого газа.
По словам одного из горняков, на шахте уже были случаи, когда уровень метана был повышен, однако «руководство никаких указаний после ЧП не давало».
«Конкретно в этом случае я не вижу чьей-то вины. Однако у нас была ситуация около двух месяцев назад, когда пришли в забой, газа — 7%, а допустимый показатель — 0,75%. Я начальнику указал на это, он ответил: “Запускайтесь”. Я спросил: “Ты меня вообще слышишь?! Газа — 7%!” Начальник заявил: “Кому-то что-то не нравится? Идите домой”, — сказал собеседник РБК (как и другие шахтеры, работающие на шахте, он попросил не указывать его имя).
По его словам, о ситуации знал «весь участок». «На шахте происходил беспредел. В таких опасных условиях работа продолжалась около недели, но в тот раз все обошлось», — сказал шахтер «Листвяжной».
«Здесь работать больше негде»
Другой горняк подтвердил, что за последние месяцы содержание метана в воздухе не раз поднималось выше нормы. «Когда очень много метана было, лава (очистная подземная горная выработка с забоем большой протяженности, в которой производится добыча полезного ископаемого. — РБК) вставала, не ехала. Но когда уровень немного спадал, продолжали ехать», — рассказал он.
Горняк отметил, что, если содержание метана в воздухе превышает 1%, должно отключаться оборудование, а людей нужно выводить из шахты.
«А там было больше 2−4%. У нас есть фонари, в них стоит датчик метана. Он рассчитан на 1%. Когда 1% метана в воздухе, он моргает. Я работал недалеко от места, где произошел взрыв, от лавы, где уголь добывался, — на вспомогательном участке, там с главной ленты на нашу уголь сыплется. И у нас постоянно фонарь моргал», — сказал собеседник.
По его словам, на шахте принимали меры: ставили вентиляторы, прокладывали трубы, чтобы проветрить, но «сильно это не помогало». Тем же, кто возмущался, говорили: не нравится — иди, отметил он.
Шахтер сообщил, что продолжит работать на «Листвяжной». «Здесь больше негде», — добавил он.
Третий шахтер в разговоре с РБК также заявил, что об опасной ситуации на шахте было известно еще до трагедии. «Шахтеры спускаются в шахту пешком по наклонному стволу, впереди идет звеньевой с газоанализатором. Он замеряет и метан, и СО, и сколько воздуха подается. Там есть 30-й ствол. Когда мы начинали спуск по этому стволу, было 2,4−2,8%. Спускались чуть ниже — 4−5%. Там был такой полевой штрек — там было 7%, 12%. Мы работали. Звонили начальнику — он говорил: “Пишите заявление [на увольнение], идите домой”, — сказал собеседник, добавив, что после работы в таких условиях была тошнота, головная боль, головокружение.
Он сообщил, что зарплата у горняков не фиксированная, а привязанная к объему добычи. «В среднем у шахтера зарплата 72−75 тыс. руб. до вычета налогов. Но у нас еще есть такое понятие — коэффициент трудового участия, КТУ. Обычно, если человек добросовестно работает, у него должен быть КТУ=1. Но бывало, что кто-то не нравился начальнику и тот писал не 1, а 0,9, и шахтер получал на 8−10 тыс. руб. меньше», — добавил он.
На нарушения на «Листвяжной» в беседе с РБК пожаловался и бывший горнорабочий очистного забоя на добычном участке № 4 шахты Денис Тимохин. По его словам, это тот участок, на котором произошла авария:
Я работал на шахте «Листвяжная» с 2017 по 2021 год. Там уже давно были нарушения. Как началась 823-я лава, метана сразу много стало. Началось от 2%. Но людей заставляли работать. Не хочешь — увольняйся. А у людей ипотеки, кредиты, дети. Знакомый говорил, что сейчас было уже 6% метана.
По его словам, начальник участка предупреждал, что уровень метана слишком большой и «ехать нельзя», но руководству «нужна была добыча угля». «Нет угля — нет зарплаты. С метаном там ничего не делалось. Людям становилось плохо. Я один раз чуть сознание не потерял, вышел на свежую струю, подышал, потом опять туда», — рассказал Тимохин.
По его словам, на шахте были и другие нарушения техники безопасности:
Например, по технике безопасности нужно отправлять двух-трех человек в лаву на доставку, отправляли одного: народа нет, приказ директора. Дизеля глохнут из-за метана, дизелисты отказываются туда ехать. При 2% метана комбайн должен глохнуть, но ставили перемычки, соединяли какие-то провода и продолжали работу.
«На многих шахтах что-то не в порядке».
Первый зампредседателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов сообщил РБК, что шахтеры «Листвяжной» не обращались к ним напрямую с жалобами на условия работы.
«Но косвенно мы знали о ситуации. К сожалению, на многих шахтах что-то не в порядке. Я говорю в целом о России. Кемеровская область отличается только тем, что объем добычи большой и, наверно, непростые шахты. Для [выявления нарушений] есть и Ростехнадзор, и другие ведомства. Если сотрудники обращаются непосредственно к нам, мы принимаем меры», — сказал Бадалов.
В пресс-службе Ростехнадзора РБК сообщили, что жалобы шахтеров на нарушение правил техники безопасности на «Листвяжной» будут проверены комиссией, которая ведет техническое расследование аварии.
РБК обратился в холдинг «СДС-Уголь», которому принадлежит «Листвяжная», но компания не смогла оперативно прокомментировать жалобы шахтеров. Также РБК направил запрос в сибирское управление Ростехнадзора.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв и задымление. Тогда в ней находились 285 человек, из которых удалось эвакуировать 239. Еще 46 горняков остались в шахте. Позже их объявили погибшими. Также погибшими признали шестерых горноспасателей. Но днем в пятницу стало известно, что один из спасателей выжил и сумел выбраться на поверхность.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана от искры, сообщил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.
По факту происшествия СК завел два уголовных дела. Первое — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК). По нему задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.
Второе дело возбуждено по статье о халатности, в ней заподозрили сотрудников местного отдела Ростехнадзора. По версии СК, инспекторы составили акты о проверке штрека (подземной горной выработки), но на самом деле его не проверили.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что в этом году на «Листвяжной» провели 127 проверок, выявили 914 нарушений, девять раз работу шахты приостанавливали, а общая сумма штрафов составила более 4 млн руб.
Если ведомство находит нарушения, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей, работу объектов приостанавливают, продолжил он. За нарушения штрафуют как предприятия, так и должностных лиц. «На практике Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд. Если нарушения не устраняются, санкции ужесточаются. Не исправить зафиксированное нарушение сложно», — сказал Виль.
После аварии на «Листвяжной» прокуратура Кемеровской области проверила в регионе шесть шахт. Ведомство выявило нарушения требований безопасности, продолжительности отдыха работников и необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение с инструктажами по технике безопасности. Возбуждено 28 административных дел.