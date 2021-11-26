На МКАД произошла погоня со стрельбой за BMW

В районе 30-го км МКАД сотрудники ДПС задержали водителя BMW, который пытался скрыться после того, как полицейские потребовали от него остановиться, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, «полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов». Как передает ТАСС, водитель задел несколько машин, одна из них загорелась.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили РБК, что информация о возгорании автомобиля поступила в ведомство в 14:08. В 14:18 пожар потушили, никто не пострадал.
Как передают Mash и Baza, водитель BMW протаранил пять машин. При задержании он получил огнестрельное ранение, мужчину везут в больницу.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что когда инспекторы ДПС хотели проверить документы у водителя BMW, мужчина резко нажал на газ. Машина тронулась с места и столкнулась с несколькими автомобилями, один из них загорелся. Инспекторы применили табельное оружие, нарушителя задержали. Волк подтвердила, что он получил ранение. По словам представителя МВД, на заднем сиденье BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Telegram-канал 112 сообщает, что речь идет о 6 кг мефедрона.
Наталия Анисимова, Анастасия Серова