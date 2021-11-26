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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в Саратове арестовал экс-начальника тюремной туберкулезной больницы

Волжский районный суд Саратова заключил под стражу бывшего начальника ФКУ Областная туберкулезная больница № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и экс-начальника отдела безопасности больницы Сергея Мальцева.

Как сообщили «Ъ» в суде, они будет находиться под стражей два месяца, до 25 января 2022 года. Оба обвиняются в организации насильственных действий сексуального характера (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Павел Гаценко и Сергей Мальцев были уволены из управления ФСИН по Саратовской области после того, как были опубликованы видеозаписи с фактами насилия в ОТБ-1 регионального УФСИН. Также были уволены заместитель начальника по безопасности и оперативной работе больницы Сергей Салов и начальник оперативного отдела исправительного учреждения Антон Бочков.

Накануне президент России Владимир Путин сменил главу ФСИН. Вместо Александра Калашникова это пост занял Аркадий Гостев. Как сообщал «Ъ», Калашникову было рекомендовано уйти в отставку из-за скандала с пытками в СИЗО и колониях. Кремль сегодня пояснил, что увольнение не связано со скандалом.

Сергей Петунин, Саратов

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