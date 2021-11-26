Константин Котов арестован за пикет в поддержку «Мемориала»

Господину Котову инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).
Константина Котова задержали 25 ноября у Верховного суда, где в этот момент рассматривался иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного мемориала» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). На суде активисту вменили в вину запись в Twitter, где он сообщал о дате суда и приглашал прийти на процесс, рассказал адвокат.
Господин Котов стал вторым в истории России человеком, осужденным по так называемой дадинской статье Уголовного кодекса РФ (ст. 212.1) за неоднократное нарушение правил организации публичных мероприятий. Он освободился из колонии в декабре прошлого года. По словам Михаила Бирюкова, повторное привлечение к уголовной ответственности его подзащитному пока не грозит: это первое административное взыскание по «митинговой» статье КоАП, которое он получил после освобождения.