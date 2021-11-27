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11:28 (мск), источник: Известия

Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. При этом надзор за выполнением требований промышленной безопасности на объекте был произведен ненадлежащим образом. Махраков вину не признает.

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Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

27 ноября также был арестован Вячеслав Семыкин.

Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года.

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