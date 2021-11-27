Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

В МЧС заявили, что ЧП произошло в 09:52 мск. На заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли взрывы.
На месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв. м, сейчас угроза для населения и работников завода отсутствует. Пожару присвоили третий ранг сложности.
Цех по производству октогена был эпицентром взрывов, сообщил источник в экстренных службах.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после произошедшего.