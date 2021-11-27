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12:07 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

На заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября произошло четыре взрыва. Пострадали два человека, они госпитализированы. Что известно о происшествии — в материале ТАСС.

В МЧС заявили, что ЧП произошло в 09:52 мск. На заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли взрывы.

На месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв. м, сейчас угроза для населения и работников завода отсутствует. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Цех по производству октогена был эпицентром взрывов, сообщил источник в экстренных службах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
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