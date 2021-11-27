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13:27 (мск), источник: Известия

Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе

Всех пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кемеровской области. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин в Центральном районном суде в Кемерове | Источник: РИА "Новости"

Арестованы — директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименко.

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Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. Винокуров и Семыкин, в свою очередь, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте.

27 ноября стало известно, что число госпитализированных горноспасателей в Кемеровской области выросло до 15. Уточнялось, что все пострадавшие спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров.

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