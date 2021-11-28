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02:32 (мск), источник: Газета.Ру

Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом

Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров ворвался со спецназом в гатчинское подразделение и допросил подчиненную на четвертом месяце беременности — отпустил он женщину лишь ночью.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет 47news.

Сообщается, что спецназ прибыл в отделение вечером 11 ноября. Сотрудники спецподразделения забежали в каждый из кабинетов и попросили работников оставаться на местах. Когда спецназовцы нашли подчиненную Абатурова Ирину Мериц, то попросили ее последовать в кабинет, где были Абатуров и его заместители. Там Абатуров, по данным издания, устроил женщине допрос и обещал «написать на нее в Следственный комитет».

По данным портала, в марте Мериц приняла в работу исполнительное производство по решению суда о взыскании долга одним юрлицом с другого. Сумма в 8 млн рублей была списана со счета организации, проигравшей тяжбу, на счет приставов, а затем перечислена истцу. Он подтвердил получение, но вскоре должник рассказал, что напрямую оплатил сумму оппонентам и потребовал от отдела приставов вернуть деньги. Перед перечислением Мериц связывалась с взыскателем и тот якобы сказал ей, что денег должник не пересылал.

Якобы именно это и разозлило Абатурова, и он заявил, что Мериц «находится в сговоре». В связи с этим женщину допросили несколько раз и отпустили лишь около трех часов ночи — как и остальных сотрудников. Портал пишет, что на выходе работников отделения — в основном женщин — обыскивали.

На следующий день после допроса Мериц стало плохо, и врач отправил ее на больничный.

Журналистам удалось связаться с Абатуровым, но он отказался вести разговор о том, что якобы произошло накануне в отделении.

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