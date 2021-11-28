Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 ноябряДень рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
14:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шторм «Арвен» в Британии: снегопады, поваленные деревья, отключения электричества и человеческие жертвы

По меньшей мере три человека погибли в результате шторма «Арвен», который обрушился на несколько районов Великобритании ливнями и снегопадом. Порывы ветра достигали скорости 160 км в час.

Источник: REUTERS

Все трое погибли, оказавшись под деревьями, поваленными ветром.

В пятницу в Абердиншире в Шотландии 35-летний мужчина погиб, когда его фургон придавило упавшее дерево. Когда приехавшие на место происшествия полицейские возвращались к своему автомобилю, оказалось, что на него рухнуло еще одно дерево.

В целом от шторма особенно сильно пострадала северная часть королевства, включая Шотландию и Северную Ирландию.

В Абердиншире из-за снегопада оказался заблокирован поезд, пассажиры провели в нем около 17 часов.

Один из пассажиров охарактеризовал Би-би-си инцидент словами: «Я не думаю, что это путешествие получит восторженные отзывы на туристических сайтах».

Десятки людей оказались отрезаны от мира из-за сильного снегопада в районе Йоркшир Дейлс, где расположен «самый высокий» паб в Великобритании — он находится на высоте 528 метров над уровнем моря.

В пятницу вечером здесь выпал почти метр снега, и около 60 человек не могли уехать. В результате около 20 из них спали на койках, поставленных в общем зале.

Ветер был настолько сильным, что опрокидывал грузовики | Источник: PA MEDIA

Более 240 тысяч домовладений пострадали от перебоев подачи электроэнергии, большинство из сетей уже отремонтированы, сообщил оператор Northern Powergrid.

Сбитое ветром дерево в Броути-Ферри, по счастью, лишь за малым не упало на жилой дом | Источник: BBC

Из-за сильного ветра и обильного снегопада возникли значительные перебои в работе транспорта, многие дороги оказались заблокированными из-за упавших деревьев или перевернувшихся автомобилей.

Источник: PA MEDIA

У домов сносило крыши, осыпалась черепица и даже куски зданий.

Источник: PA MEDIA

Морское транспортное сообщение также было прервано из-за высоких волн.

Источник: PA MEDIA

Последствия урагана продолжают сказываться на Британских островах: в ночь на понедельник синоптики обещают в Лондоне минусовые температуры и снегопад.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Заснеженные машины и страх остаться без работы: что происходит у шахты "...
"Омикрон" шагает по планете: Израиль снова закрывает границы, Британия и...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь