Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса

С 26 по 29 ноября сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 шахту в Кемеровской области.
«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В ходе проверок выяснилось, что на шахтах не модернизированы системы позиционирования горнорабочих и транспорта, имеется нехватка работников на участках, не функционирует система доставки людей на участки.
Выявлены нарушения и в сфере охраны труда: отсутствие инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие.
В сфере пожарной безопасности не установлено оборудование путей эвакуации, есть несоответствие планов эвакуации, неисправности электропроводки и другие.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большинство горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но через некоторое время их отозвали из-за высокой концентрации метана. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв. Погиб 51 человек.
По делу об аварии задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.