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29 ноября, источник: Газета Коммерсантъ

Следствию направлены материалы на семь старших лиц Росгвардии, замешанных в махинациях

Как стало известно «Ъ», Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они является фигурантами итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн руб., так и не заработала.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии. Причем касались они не только деятельности службы, но и внутренних войск МВД, которые являлись ее предшественником. Как уточнили собеседники «Ъ», ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения еще в 2012—2016 годах именно во внутренних войсках (ВВ) МВД информационной системы «Недвижимость».

«Росгвардия, как и внутренние войска, — это огромное хозяйство с сотнями, даже тысячами объектов, которые было необходимо, как и во всех других ведомствах — и гражданских, и военизированных, систематизировать и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания», — пояснил источник «Ъ». По его словам, изначально договоры на создание новой системы, получившей название ИС «Недвижимость», были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина.

Всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году.

Напомним, что именно к этому времени ВВ МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия. Однако, как выяснили офицеры ее собственной службы безопасности, работавшие по личному указанию директора службы Виктора Золотова, ИС «Недвижимость» существовала только на бумаге, а загрузить ее и начать работать с ней не представляется возможным. Тем не менее все выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены.

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Правда, по самым первым предварительным подсчетам проверяющих, только завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 млн руб.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, который в свое время был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии, и трех офицеров в звании полковника. Интересно, что еще в середине 2000-х годов Козлов, по некоторым данным, уже привлекался судом к ответственности, правда административной, — штрафу в 50 тыс. руб. за нарушения законодательства при заключении контракта на создание еще одной информсистемы для нужд главкомата ВВ МВД.

Позже выяснилось, что в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС «Недвижимость». В итоге как служебная проверка Росгвардии, так и прокурорская получили новый вектор развития. В данном случае претензии о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), появились к бывшему начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову, а также главе департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову.

Стоит отметить, что этих генералов многие сослуживцы считали креатурами бывших первых заместителей директора Росгвардии генерал-полковников Сергея Меликова и Сергея Ченчика, а также заместителя, курировавшего тыловые вопросы, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Вскоре после инициированного руководством разрыва контракта с последним из них генералы Беляков и Дугинов также покинули свои кресла, а Александр Выродов, хотя и числится пока военнослужащим, также уже написал рапорт об отставке.

Напомним, что Сергей Милейко вскоре после выхода на пенсию стал фигурантом уголовного дела о незаконном получении мошенническим путем помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его жена открыла салон красоты, за что, как сообщал «Ъ», был приговорен военным судом к шести годам лишения свободы. Кроме того, сейчас полным ходом идет расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке форменного обмундирования для росгвардейцев на сотни миллионов рублей, а также связанных с этим фактов взяточничества.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил «Ъ», что надеется на «соответствующее процессуальное решение военных следователей». «Еще в мою бытность советником директора Росгвардии я слышал, как отдавались распоряжения проверить сомнительные контракты, разобраться с информационными системами, и очень рад, что все это доведено до логического завершения», — сообщил Хинштейн. По его словам, очень важно, что руководство службы никоим образом не пытается замалчивать подобные «грустные факты», а наоборот, само инициирует проверки, не пытаясь как-либо спасти «честь мундира» и не делая никаких поблажек для подозреваемых в силу прежних званий и заслуг.

Сергей Сергеев

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