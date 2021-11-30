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07:57 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших при аварии на «Листвяжной» выросло до 96

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 96, 43 из них — горноспасатели, которые принимали участие в поисково-спасательной операции. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Источник: РИА "Новости"

«Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью», — сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили увеличение числа пострадавших до 96. «В результате чрезвычайной ситуации общее количество пострадавших — 147, в том числе из них 51 человек, к сожалению, погиб. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 человек находятся на амбулаторном лечении», — сообщил в пресс-центре ТАСС председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что количество пострадавших горноспасателей может увеличиться из-за отложенного эффекта отравления организма окисью углерода.

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