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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Депутата Рашкина прооперировали

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты в Саратовской области, прооперировали. Об этом сообщает RTVI.

Источник: Газета.Ру

«У Валерия Рашкина на почве всех этих событий резко ухудшилось здоровье. Попал в больницу, сделали операцию. Деталей не знаю», — рассказал источник из окружения депутата.

При этом однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА «Новости», что операция еще проходит.

Как заявил «Газете.Ru» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он не знает о точных причинах госпитализации депутата Рашкина.

Ранее стало известно, что депутат КПРФ Рашкин госпитализирован.

По данным «Независимой газеты», у парламентария на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

25 ноября Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата.

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