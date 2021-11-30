13:10 (мск), источник: Газета.Ру
Депутата Рашкина прооперировали
Депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты в Саратовской области, прооперировали. Об этом сообщает RTVI.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«У Валерия Рашкина на почве всех этих событий резко ухудшилось здоровье. Попал в больницу, сделали операцию. Деталей не знаю», — рассказал источник из окружения депутата.
При этом однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА «Новости», что операция еще проходит.
Как заявил «Газете.Ru» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он не знает о точных причинах госпитализации депутата Рашкина.
Ранее стало известно, что депутат КПРФ Рашкин госпитализирован.
В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.
25 ноября Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата.