Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии

«Суд … назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказал судья. Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.
Адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков сообщил РИА Новости, что защита обжалует приговор.
На сегодняшнем заседании Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к «духовному патриотизму». Однако суд признал его виновным по всем трем вменяемым статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.
Возле здания суда собралось около 30 человек группы поддержки Сергия. О том, что заседание будет открытым, журналистам сообщили за час до начала оглашения — и уже через 15 минут заявки на аккредитацию перестали принимать из-за невозможности вместить большее количество представителей СМИ.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца.
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.