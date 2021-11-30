Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: начало советско-финской войныНачало советско-финской войны, пожар в Хрустальном дворце и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
23:23 (мск), источник: © РИА Новости

При стрельбе в американской школе погибли три человека

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция.

«Шесть получили огнестрельные ранения», — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.

Скорее всего, погибли ученики школы, добавил он.

По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.

Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.

По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.

 Зеленский объявил войну России
Последние слова умершего от COVID-19 'антиваксера' поразили его родных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь