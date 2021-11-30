23:23 (мск), источник: © РИА Новости
При стрельбе в американской школе погибли три человека
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция.
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«Шесть получили огнестрельные ранения», — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.
Скорее всего, погибли ученики школы, добавил он.
По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.
Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.
По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.