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09:31 (мск), источник: © РИА Новости

Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК», — сказала официальный представитель ведомства.

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По данным следствия, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин с соучастниками во время незаконной охоты выследил и застрелил лося из карабина.

Затем депутат «принял меры к сокрытию своего оружия» и вместе с компаньонами разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузили части животного в багажник и салон «Лады Ларгус» и уехал.

Через некоторое время автомобиль остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, и преступление вскрылось, отметила Петренко.

Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил «резкий запах спиртного», речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.

Сам парламентарий назвал масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка». По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.

Признал Рашкин и то, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (о том, что его подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

По уголовному делу о незаконной охоте ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.

Обвиняемый сейчас находится в больнице после плановой операции.

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