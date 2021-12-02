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10:34 (мск), источник: ТАСС

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб в России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о предотвращении в РФ разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб», — сообщили в четверг ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. В спецслужбе отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия на территории Российской Федерации продолжаются.

Сбор информации

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины Зиновия Коваля и его сына Игоря, которые прибыли на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. «Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в размере $10 000», — сообщили в ФСБ. В их автомобиле обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

Подготовка теракта

Также задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленный на территорию РФ с целью совершения террористического акта. Им оказался житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 года рождения.

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«Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — сообщили в ФСБ. Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ сообщили, что для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный в сопровождении М. Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек государственную границу Российской Федерации. «В ходе повторного прибытия в Россию А. Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — пояснили в ФСБ.

«Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны», — подчеркнули в ФСБ.

Кроме того, еще один сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины капитан 1-го ранга Сергей Швиденко курировал диверсионную группу, направленную в Крым. В ноябре 2021 года на основе предъявленных ФСБ России доказательств суд признал его виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации и приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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