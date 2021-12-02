Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве

«Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество«)», — сказали в пресс-центре.
Ущерб по новому эпизоду уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой составил 9 млн рублей, сообщило МВД РФ.
По версии следствия, в 2017 году Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.
Следствием выявлен факт необоснованной выплаты указанному сотруднику бюджетных денег в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года.
«Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 тысяч рублей», — сказали в пресс-центре.