Краснов заявил о том, что на аварийной шахте скрывали показания датчиков

На шахте «Листвяжная», в результате аварии на которой погиб 51 человек, были случаи, когда скрывались показания приборов контроля, заявил на совещании с президентом генпрокурор Игорь Краснов.
Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.
По словам генпрокурора, ответственные должностные лица после этого не приостановили горные работы.
О том, что причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты, также заявил президент Владимир Путин. Он сообщил, что ему пришел документ из Следственного комитета, из которого следует, что на шахте не проводили проверки.
«Ключевые вещи все-таки зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ <…> проводимых при повышенной загазованности метаном. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — сказал президент.
Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном.
На совещании с президентом присутствовали гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев (этой компании принадлежит «Листвяжная») и председатель ее совета директоров Михаил Федяев.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Погиб 51 человек — 46 горняков и пять спасателей. В качестве основной версии аварии рассматривается взрыв метана, сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.
27 ноября шахтеры и машинисты дизелевозов передали РБК фотографии и видео датчиков из шахты, на которых было зафиксировано превышение показателей метана в воздухе в августе и ноябре. Кроме того, горняки утверждали, что выдаваемые на шахте датчики проклеивали скотчем внутри, чтобы сбить показатели. «Они просто перемычат эти датчики, и все. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели», — рассказал машинист Артем Симон.
Информацию о том, что шахтеры работали при повышенном уровне метана, РБК подтвердили еще несколько горняков. По словам одного из них, уровень метана достигал и 12% при допустимом 1%.
После статьи РБК в Ростехнадзоре пообещали проверить сообщения о намеренном повреждении датчиков газа. На самом предприятии, в свою очередь, сообщили, что эти приборы тестируются непосредственно перед выдачей. Вскрыть их без специального ключа невозможно, обслуживающий персонал не имеет на это права, поэтому даже для замены фильтров их отправляют на завод-изготовитель, заявили в пресс-службе «Листвяжной».
По факту аварии возбуждены два уголовных дела. Первое — по статье о нарушении требований промышленной безопасности. По нему арестовали директора шахты, его заместителя и начальника участка. Второе дело завели по статье о халатности. По версии следствия, инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека (подземной горной выработки), но саму работу не провели. Их также арестовали.