Путин спросил владельца шахты: «Совет директоров только деньги считает?»

На совещании, где обсуждалась авария на шахте «Листвяжная» президент Владимир Путин обратился к присутствовавшим там совладельцу и главе совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаилу Федяеву, а также гендиректору Геннадию Алексееву. Он попросил объяснить проблемы с безопасностью на шахте «Листвяжная».
Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?
Владимир Путин председателю совета директоров “СДС-Уголь”
Федяев ответил, что компания никогда не экономила на средствах безопасности и защиты. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — сказал он.
Алексеев в свою очередь сказал президенту, что в официальных отчетах была только «кажущаяся стабильность». «Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — сказал Алексеев.
Но все-таки, эти заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, где говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факторов чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные — ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и головы опустили.
Президент пообещал, что прокуратура будет подробно разбираться «и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет».
В начале совещания Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с руководителей и собственников угольных предприятий за жизнь и здоровье шахтеров.
«Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства. И руководителей предприятий, и представителей надзорных органов, и собственников — тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает смертельному риску. [С них] нужно спрашивать по закону, жестко», — сказал президент.
Авария на шахте случилась 25 ноября. Погибли 46 горняков и 5 спасателей. Шахтеры «Листвяжной» рассказали РБК о многочисленных нарушениях и работе в опасных условиях — при недопустимо высоком уровне метана. Кроме того, по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками, чтобы приборы искажали показания.
Выступивший на совещании у Путина генпрокурор Игорь Краснов подтвердил слова горняков. Он сказал, что на шахте были случаи, когда скрывались показания приборов контроля.
«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля», — сказал он.
По словам генпрокурора, ответственные должностные лица после этого не приостановили горные работы.