BREAKING: Police responding to a scene where a man is spotted with a gun walking outside United Nations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/NWvAg8IFQC— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 2, 2021
21:39 (мск), источник: Известия
В ООН рассказали о вооруженном мужчине у штаб-квартиры организации в США
Службы безопасности ООН продолжают работу у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке в связи с нахождением там вооруженного мужчины. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал на брифинге представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
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