BREAKING: Police responding to a scene where a man is spotted with a gun walking outside United Nations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/NWvAg8IFQC— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 2, 2021
22:13 (мск), источник: © РИА Новости
Полиция сообщила о задержании вооруженного человека у штаб-квартиры ООН
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке задержали мужчину с дробовиком, который разгуливал около штаб-квартиры ООН, сообщил РИА Новости полицейский, находящийся в оцеплении.
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