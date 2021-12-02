Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу, заявил адвокат

«По моим данным от источников в правоохранительных органах, возбуждено дело по его явкам с повинной. По этому делу в СИЗО находится несколько человек. Отца Максима в рамках этого дела вызвали в СК, ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности», — рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, семья считает Марцинкевича невиновным.
«Согласие отца означало бы признание, что Максим действительно совершил эти убийства. Мы посчитали необходимым отказаться, поэтому дело после окончания расследования будет направлено в суд, оно будет рассматриваться в отношении Максима заочно, посмертно. Его интересы будут представлять отец и адвокат. Мы настаиваем на невиновности Максима», — добавил Михальчик.
Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне), Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудили, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).
По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.
Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, отмечая, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
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