Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото) Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков
Фоторепортажи
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
01:12 (мск), источник: Известия

Названы главные причины атак мошенников на россиян

Аналитики составили топ ошибок сотрудников компаний, повышающих кибер-риски. Так, 34% опрошенных используют один пароль для нескольких ресурсов, 27% — не закрывают свой компьютер, уходя с рабочего места, 24% пользуются общественным Wi-Fi; 18% — хранят на столе записку с паролем, а 11% — оставляют важные документы на видном месте, выяснила одна из крупнейших в мире компаний по управлению корпоративными данными Iron Mountain Incorporated, опросив 11 тыс. сотрудников из 10 европейских стран, включая Россию. Результаты исследования «Известиям» предоставило представительство «Айрон Маунтен» | «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ.

Источник: Известия

По данным исследования, четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, а каждый третий совершал критическую ошибку при работе с данными.

Недостаточная информационная грамотность персонала — одна из главных угроз компании.

Есть много примеров, когда сотрудники выбрасывают важные данные, например, кредитные договоры и копии паспортов, а не отдают их в архив и не уничтожают, сообщил директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ Вячеслав Буров.

Из-за неосведомленности сотрудники переходят по фишинговым ссылкам, применяют небезопасные пароли и пытаются сами справиться с вирусами-шифровальщиками. При этом многие небольшие компании экономят на программах по информационной безопасности и обучении персонала, рассказала представитель платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.

Незаблокированные компьютеры, повторяющийся пароль и другие перечисленные действия сотрудников значительно увеличивают киберриски. Минимизировать такие угрозы можно с помощью проведения тренингов, лекций о требованиях информационной безопасности и действиях преступников. Служба безопасности также может устраивать проверки, например рассылать якобы фишинговые письма, чтобы протестировать действия персонала, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Защиту могут повысить и технические средства, например регулярная автоматическая смена паролей, блокировка компьютера системой в случае прекращения его использования на определенное время и т. д.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Колкости неуместны: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против COVID
Правила деления: как платить налоги тем, кто получает не только зарплату
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь