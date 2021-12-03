Названы главные причины атак мошенников на россиян

По данным исследования, четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, а каждый третий совершал критическую ошибку при работе с данными.
Недостаточная информационная грамотность персонала — одна из главных угроз компании.
Есть много примеров, когда сотрудники выбрасывают важные данные, например, кредитные договоры и копии паспортов, а не отдают их в архив и не уничтожают, сообщил директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ Вячеслав Буров.
Из-за неосведомленности сотрудники переходят по фишинговым ссылкам, применяют небезопасные пароли и пытаются сами справиться с вирусами-шифровальщиками. При этом многие небольшие компании экономят на программах по информационной безопасности и обучении персонала, рассказала представитель платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.
Незаблокированные компьютеры, повторяющийся пароль и другие перечисленные действия сотрудников значительно увеличивают киберриски. Минимизировать такие угрозы можно с помощью проведения тренингов, лекций о требованиях информационной безопасности и действиях преступников. Служба безопасности также может устраивать проверки, например рассылать якобы фишинговые письма, чтобы протестировать действия персонала, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Защиту могут повысить и технические средства, например регулярная автоматическая смена паролей, блокировка компьютера системой в случае прекращения его использования на определенное время и т. д.