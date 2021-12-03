Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 декабряБхопальская катастрофа, первое в мире СМС и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
06:06 (мск), источник: Известия

На Украине ускорят расследование более 200 дел против крупного бизнесмена

Генпрокуратура Украины собирается ускорить проведение расследования по более чем 200 уголовным делам, ранее заведенных против одного из крупных владельцев угольных и энергетических активов в стране. Об этом вечером в четверг, 2 декабря, сообщила в Facebook глава ведомства Ирина Венедиктова.

Источник: Известия

По ее словам, был проведен предварительный анализ всего массива уголовных дел, в ходе которого выяснилось, что речь идет более чем о 200 делах.

«Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека», — уточнила она.

При этом генпрокурор отметила, что никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем, однако у нее есть право активизировать расследование целого ряда уголовных дел «в такой острый для страны момент».

Венедиктова подчеркнула, что целью такого шага является желание убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т. д.».

Кроме того, она заверила, что войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам, для того чтобы персонифицировать ответственность. Венедиктова не назвала имени бизнесмена, но украинские СМИ озвучивают имя Рината Ахметова.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом госперевороте. По словам политика, акт готовился на 1—2 декабря и к нему, как указал президент Украины, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

Однако Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал Зеленский, являются ложью. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

Конфликт между ним и Зеленским начался после принятия на Украине так называемого закона «Об олигархах», который украинский президент подписал 5 ноября. Закон «Об олигархах» парламент Украины по инициативе Зеленского принял 23 сентября. На основе документа Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Колкости неуместны: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против COVID
Правила деления: как платить налоги тем, кто получает не только зарплату
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь