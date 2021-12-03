Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ

Apple в прошлом месяце обратилась в суд, добиваясь постоянного судебного запрета на использование NSO Group любых ее «программных продуктов, услуг и устройств».
«Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их айфоны были взломаны за последние месяцы с помощью шпионского программного обеспечения от NSO Group — базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей», — сообщило издание со ссылкой на «людей, знакомых с оповещением».
Washington Post цитирует заявление NSO Group, которая сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах телефонов дипломатов США. Компания долго утверждала, что ее программа Pegasus бессильна перед телефонами с американскими номерами, пишет издание.
«Неизвестно, находились ли дипломаты, оповещенные о вторжении, в иностранных государствах или в Соединенных Штатах», — сказано в публикации.