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22:53 (мск), источник: © РИА Новости

Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Компания Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их телефоны iPhone были взломаны с применением шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group, сообщила газета Washington Post.

Источник: © РИА Новости

Apple в прошлом месяце обратилась в суд, добиваясь постоянного судебного запрета на использование NSO Group любых ее «программных продуктов, услуг и устройств».

«Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их айфоны были взломаны за последние месяцы с помощью шпионского программного обеспечения от NSO Group — базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей», — сообщило издание со ссылкой на «людей, знакомых с оповещением».

Washington Post цитирует заявление NSO Group, которая сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах телефонов дипломатов США. Компания долго утверждала, что ее программа Pegasus бессильна перед телефонами с американскими номерами, пишет издание.

«Неизвестно, находились ли дипломаты, оповещенные о вторжении, в иностранных государствах или в Соединенных Штатах», — сказано в публикации.

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