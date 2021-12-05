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09:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Извержение вулкана Семеру в Индонезии: 13 человек погибли

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров.

Источник: AFP

Число погибших в результате извержения выросло до 13, почти 100 человек получили травмы, сообщил в воскресенье представитель правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его словам, более 900 человек эвакуированы из района бедствия.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца.

Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия.

Вулкан на горе Семеру — находится на самом населенном острове в мире — Ява (численность его населения сопоставима с Россией). Начало извержения вулкана вызвало панику у людей, живущих поблизости.

Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.

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Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана. Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.

Вулканическая зола, затвердев на холодных частях двигателей самолетов, может привести к остановке или поломке двигателей в полете.

Пепел также ограничивает обзор в кабине пилотов и влияет на качество воздуха в салоне самолета, из-за чего пассажирам могут понадобиться кислородные маски.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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