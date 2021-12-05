13:08 (мск), источник: © РИА Новости
В Польше задержали российский сухогруз
ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Специализированный морской портал portalmorski.pl сообщил о задержании сухогруза «Руслана» в Польше.
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«Российское судно “Руслана” находилось на волоске от захода на мель у берегов Собешевского острова», — говорится в пресс-релизе.
По данным ресурса, он шел прямо в направлении пляжа «со скоростью около 11 узлов». При этом экипаж судна не реагировал на предупреждения капитана порта Гданьска. На расстоянии около километра от края мели капитан выполнил резкий поворот более чем на 180 градусов и отправил сухогруз на якорную стоянку.
Ему навстречу направили спасательное судно Wind, позже в ситуацию вмешались польские пограничники. Утверждается, что, поднявшись на борт, они обнаружили капитана и двоих моряков в нетрезвом состоянии.
Участников инцидента задержали, проводится проверка.
РИА Новости пока не располагает комментариями российской стороны.