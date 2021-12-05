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19:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Польше подтвердили задержание российского сухогруза «Руслана»

ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Морское управление польского города Гдыня официально подтвердило задержание российского сухогруза «Руслана».

Источник: РИА "Новости"

Как информировал в воскресенье польский специализированный морской портал, российский сухогруз «Руслана» задержан в Польше. Уточнялось, что судно шло из Клайпеды со скоростью около 11 узлов в сторону к пляжу на острове Собешевский вне обозначенного водного пути. Все члены экипажа — граждане РФ. Утверждается, что капитан и еще два члена экипажа были пьяны.

«В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», — говорится в сообщении морского управления Гдыни.

«Наши службы уведомили морской пограничный отряд, который попросили срочно вмешаться в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова. Кроме того, на место происшествия было направлено подразделение морской поисково-спасательной службы», — отметили в морском управлении.

В сообщении утверждается, что члены команды судна «Руслана» были нетрезвы. «Сотрудники Кашубского дивизиона Пограничной стражи поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа. Три человека из экипажа, включая капитана, были нетрезвы», — сообщает управление.

В настоящее время корабль стоит на якоре.

«Инспектор Государственной инспекции порта морского управления в Гдыне, при содействии сотрудников пограничной службы, провел осмотр судна. На его основании было оформлено уведомление о задержании судна. О случившемся сообщили в полицию», — говорится в сообщении.

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