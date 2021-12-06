В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 14 октября

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 412 заразившихся, в Подмосковье — 2 215, в Самарской области — 865, в Воронежской — 727, в Красноярском и Краснодарском краях — по 713.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, немного увеличилось и составило 1 020 811, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 070. Всего уже выздоровели 8 530 476 человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 2 048 пациентов в Московской области, 1 290 — в Челябинской области, 922 — в Краснодарском крае, 794 — в Санкт-Петербурге, 756 — в Алтайском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 184 против 1 206 днем ранее, до 282 462. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 7 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 179 смертей из-за новой болезни.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,87%, следует из данных штаба.