Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 декабряОткрытие Колумбом острова Гаити, дворцовый переворот в России, авиакатастрофа в Иркутске и другие события
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
13:38 (мск), источник: © РИА Новости

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У прибывших из Южно-Африканской Республики российских пассажиров выявили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм “омикрон”, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что всего COVID-19 обнаружили у десяти человек, прилетевших из ЮАР. Штаммы пока устанавливают.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
Умер музыкант группы 'Сплин'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь