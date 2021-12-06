Ущерб от кражи с российского «самолёта Судного дня» оценили в 2,5 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый вместе с подельниками пробрался на борт самолёта через аварийную дверь. Он демонтировал оборудования более чем на 2,5 млн рублей и забрал его. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. Сейчас фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Личности его сообщников установить пока не удалось.
Кража произошла в декабре 2020 года на аэродроме «Таганрог-Южный». Ил-80 прибыл туда на техобслуживание и плановую модернизацию. Следы взлома на воздушном судне обнаружили 4 декабря. Как выяснилось, оттуда пропало 39 радиостанционных блоков и ещё пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.
По данным СМИ, подозреваемым по этому делу стал житель Таганрога Жора Хачунц. Его задержали в январе 2021 года. Как утверждала адвокат обвиняемого, главным доказательством его вины был след ДНК, который нашли на месте преступления. При этом защита указывала, что биологические материалы могли подложить злоумышленники.
Воздушный командный пункт Ил-80 создали в конце 1980-х годов на базе пассажирского самолёта Ил-86. «Самолётом Судного дня» его называют потому, что он предназначен для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в условиях ядерной войны. Детальная информация о самолёте засекречена. Известно, что на вооружение в России принято четыре Ил-80.