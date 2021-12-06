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15:23 (мск), источник: Forbes

В Гонконге зафиксировали случай заражения штаммом «омикрон» через коридор отеля

В Гонконге выявили «омикрон» у двух человек, отбывавших карантин в отеле и не покидавших свои номера. Проверка показала, что вирус передался от одного другому через коридор, когда постояльцы открывали двери, чтобы забрать еду или сдать тест на ковид.

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Источник: AP 2021

Путешественник, находящийся на карантине в одном из отелей Гонконга, заразился коронавирусом штамма «омикрон» от постояльца другого номера, несмотря на т, что они не контактировали друг с другом. Это свидетельствует о том, что вирус может передаваться, несмотря на строгие меры карантина, говорится в исследовании ученых Гонконгского университета, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Оба путешественника были вакцинированы двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech. Один из них прилетел в Гонконг из Канады 10 ноября, другой — из Южной Африки 11 ноября.

Оба перед вылетом сдали ПЦР-тесты с отрицательным результатом и после прилета в Гонконг отбывали карантин в одном отеле, проживая в комнатах напротив друг друга через коридор.

13 ноября ПЦР-тест показал, что путешественник из ЮАР бессимптомно заразился COVID-19. День спустя его госпитализировали. У человека из Канады развились легкие симптомы 17 ноября, на следующий день он получил положительный результат теста на коронавирус и также оказался в больнице.

В соседних номерах на том же этаже проживали еще 12 человек. Никто из них и персонала отеля не заразился. Проверка записей видеонаблюдения показала, что оба заразившихся пациента не покидали своих комнат и только открывали двери, чтобы забрать еду, оставленную персоналом на пороге, и сдать ПЦР-тесты (предусмотрены раз в три дня).

Таким образом, «передача по воздуху через коридор является наиболее вероятным способом заражения», говорится в публикации.

Ученые отмечают беспрецедентное количество мутаций, обнаруженных в шипе штамма коронавируса «омикрон».

«Неизвестно, влияют ли обнаруженные мутации на эффективность существующих вакцин и передаваемость вируса. Но обнаружение передачи варианта “омикрон” между двумя полностью вакцинированными людьми в коридоре карантинной гостиницы высветило потенциальную проблему», — говорится в исследовании.

Вариант «омикрон» был впервые зарегистрирован в Африке и позднее выявлен в странах Азии, Европы и США. В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что впервые выявил заражение «омикроном» у людей, недавно приехавших из ЮАР.

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