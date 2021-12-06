17:53 (мск), источник: BBC News Русская служба
Облако пепла накрыло деревни рядом с вулканом Семеру. Видео
Индонезийский вулкан извергается уже второй раз за несколько месяцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться 4 декабря 2021 — уже второй раз за несколько месяцев. Столб пепла достиг высоты в 15 километров, он накрыл ближайшие к вулкану деревни. Погибли по меньшей мере 13 человек, сотни были эвакуированы из района бедствия.
Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.