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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пентагоне заявили о преувеличении со стороны России по поводу инцидента с самолетами

Самолет-разведчик НАТО, из-за которого на прошлой неделе самолет Тель-Авив—Москва вынужденно сменил курс над Черным морем, не создавал угрозу гражданской авиации, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что российская сторона преувеличивала происходящее, а подобные события происходят много раз и рутинно разрешаются авиадиспетчерами.

Источник: Reuters

«Такого риска не было. Не было каких бы то ни было небезопасных или непрофессиональных действий — как минимум, не со стороны вооруженных сил США. Были лишь дела, которые разрешились благодаря здравому смыслу и обычным авиадиспетчерским процедурам — нужно было лишь развести воздушные судна, которые шли на одной высоте, чтобы они не шли на одной высоте. Это случается тысячи раз по всему миру в самых разных обстоятельствах. Наши российские друзья немного преувеличивали, обсуждая инцидент, который, собственно, и не случился», — сказал господин Кирби в ходе брифинга (трансляция велась в Facebook Минобороны США).

Инцидент с участием самолета «Аэрофлота» А330−300 и самолета-разведчика НАТО CL600 произошел 3 декабря. Росавиация утверждала, что самолет НАТО интенсивно снижал высоту и не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происшествие, заявила, что была «предотвращена катастрофа», а действия НАТО у российских границ создают риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

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