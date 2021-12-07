ЕСПЧ запретил выдворять мигрантов из Польши обратно в Белоруссию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что беженцы, которые находятся на территории Польши и обратились в судебный орган, не могут быть высланы в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Белоруссию. Суд применил правило 39 [регламента ЕСПЧ] <…> и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что суд с 20 августа по 3 декабря получил 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. В 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы. По обращениям, которые были поданы против прибалтийских стран, обеспечительные меры в настоящий момент не применяются.
В итоге суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также принял решение, согласно которому мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также получать необходимое медицинское обслуживание.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты преимущественно с Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и разбили там лагерь. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В тот же день Варшава закрыла погранпереход «Кузница» — «Брузги», около которого собирались мигранты.
16 ноября мигранты забросали польских силовиков камнями. После этого Варшава выдвинула Минску ультиматум и пригрозила ограничить железнодорожное сообщение, если ситуация не улучшится. 19 ноября погранкомитет Белоруссии уведомил Польшу, что на границе двух стран больше нет мигрантов, однако Варшава все равно ограничила железнодорожное сообщение.
Западные страны обвинили в миграционном кризисе Минск и Москву. Белоруссия заявляет, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Российские власти все обвинения в причастности к этому кризису отрицают.