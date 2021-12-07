09:39 (мск), источник: © РИА Новости
В шахте «Листвяжная» нашли тела еще 13 погибших
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В кузбасской шахте «Листвяжная» нашли тела еще 13 погибших, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — сказал собеседник агентства.
Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС — еще более ста пострадали.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.