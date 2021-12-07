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12:56 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проведет личный прием шахтеров Воркуты и Инты после ЧП на «Листвяжной»

СЫКТЫВКАР, 7 декабря. /ТАСС/. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проведет прямую линию с населением Воркуты и Инты на предмет соблюдения трудовых прав шахтеров. Прямая линия организована в связи с ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщила во вторник прокуратура Коми.

Источник: РИА "Новости"

Масштабные проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора РФ после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

«В связи с произошедшей 25 ноября трагедией на шахте “Листвяжная” в Кемеровской области воркутинский спецпрокурор с 09:00 до 18:00 мск 9 декабря проведет прямую линию для жителей Воркуты и Инты по вопросам соблюдения прав граждан на охрану труда и работу в условиях, обеспечивающих промышленную безопасность, оплату труда, а также на предоставление предусмотренных законом гарантий и компенсаций на предприятиях и в организациях угледобывающей отрасли», — говорится в сообщении прокуратуры.

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли образована и действует в Коми с января 2018 года, ее надзорные полномочия распространяются на угледобывающие предприятия и обслуживающие их организации городов Воркуты и Инты. На данный момент единственная шахта в Инте находится на стадии ликвидации с лета 2018 года. В Воркуте действует АО «Воркутауголь», в составе предприятия четыре подземные шахты, один разрез и несколько вспомогательных предприятий, где занято около 6 тыс. человек.

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