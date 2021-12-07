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11:51 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших ковидом за сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 096, впервые с 14 октября этот показатель меньше 32 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 864 845, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, опубликованных во вторник.

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Источник: AP 2021

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%. В частности, за сутки был выявлен 2 381 случай заражения в Санкт-Петербурге, 2 208 — в Московской области, по 781 — в Красноярском крае и Самарской области, 717 — в Воронежской области.

В настоящее время продолжают лечение 1 016 110 человек.

Число смертей возросло за сутки на 1 182 против 1 184 днем ранее, до 283 644.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,88%, следует из данных штаба.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 615, до 8 565 091.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,8% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 836 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 116 — Московской области, 904 — в Челябинской области, 838 — в Алтайском крае, 825 — в Омской области.

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