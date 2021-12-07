В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших ковидом за сутки

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%. В частности, за сутки был выявлен 2 381 случай заражения в Санкт-Петербурге, 2 208 — в Московской области, по 781 — в Красноярском крае и Самарской области, 717 — в Воронежской области.
В настоящее время продолжают лечение 1 016 110 человек.
Число смертей возросло за сутки на 1 182 против 1 184 днем ранее, до 283 644.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,88%, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 615, до 8 565 091.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,8% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 3 836 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 116 — Московской области, 904 — в Челябинской области, 838 — в Алтайском крае, 825 — в Омской области.