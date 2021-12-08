В ФРГ требуют пожизненного срока для россиянина, обвиняемого в убийстве Хангошвили

По данным следователей Германии, настоящее имя обвиняемого — Вадим Красиков. Как отмечает немецкое следствие, он получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».
Ранее глава управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов заявил, что немецкая сторона не запрашивала дополнительные данные по делу грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили.
Он уточнил, что Федеральное ведомство юстиции ФРГ подавало к России два запроса от прокуратуры в Берлине. По его словам, на них российской стороной были даны ответы.
Также Германия заявила о планах по введению санкций в отношении России после приговора по данному делу, вынесение которого запланировано на март 2022 года.
Россия опровергает обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.