Арестован поставщик некачественных рубашек в МВД

Следствие полагает, что нити, которые использовались для ткани, были гнилыми, из-за чего рубашки быстро изнашивались. Ущерб по уголовному делу превышает 270 млн руб., а потерпевшим выступает не только МВД, но и Российская Федерация, так как закупки осуществлялись в рамках гособоронзаказа. Единственный фигурант дела — гендиректор компании-поставщика — вину не признает. Его защита полагает, что в данном случае речь идет не о преступлении, а о споре хозяйствующих субъектов, искусственно переведенном в уголовную плоскость.
Расследованием обстоятельств подозрительных поставок в МВД, по данным «Ъ», ГСУ СКР занимается с начала этого года. Причем непосредственно это дело ведет управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. Но, по данным «Ъ», никто из сотрудников МВД в его материалах в качестве обвиняемых не фигурирует.
Несколько месяцев расследование велось в отношении неустановленных лиц, пока не был задержан первый фигурант — гендиректор московской компании БМФ Борис Ляшук.
Коммерсанту предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по ходатайству следователя он был арестован Басманным райсудом. Как сообщили «Ъ» в суде, под стражей обвиняемый будет находиться до 26 декабря.
В материалах дела, по данным «Ъ», речь идет о событиях 2017 года, когда компания, возглавляемая на тот момент Борисом Ляшуком, стала участником электронного конкурса № 28−2017АЭ, проводимого МВД. Предметом торгов являлся контракт по закупке министерством различного вещевого имущества для своих сотрудников: блузок, платьев, рубашек.
Компания Бориса Ляшука, которая уже была поставщиком МВД, выиграв за год до этого тендер на поставку плащей, стала победителем и новых торгов.
А 5 мая 2017 года Сергей Горелик, на тот момент занимавший должность заместителя начальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД, заключил с фирмой очередной госконтракт. После этого, 22 августа того же года, Горелик подписал и допсоглашение к нему, согласно которому общая сумма сделки с БМФ увеличилась до 564,5 млн руб.
В соответствии с соглашением исполнитель должен был изготовить и поставить министерству более 350,6 тыс. рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Все поставляемые изделия должны были соответствовать техническим условиям контракта, а также требованиям заказчика по качеству и безопасности «на всем протяжении их гарантийного срока».
Однако, полагает следствие, Борис Ляшук изначально не намеревался исполнять заключенный контракт в полном объеме и, разработав преступный план, якобы начал экономить на производстве одежды. Для чего, разместив заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области, он использовал для пошива обмундирования некачественные и более дешевые материалы. В частности, следствие, по данным «Ъ», считает, что нити для тканей, из которых шились рубашки для полицейских, были полугнилыми, в связи с этим изделия быстро изнашивались и приходили в негодность. Ущерб по делу, по данным «Ъ», превышает 270,2 млн руб., причем, согласно фабуле обвинения, он был причинен не только МВД, но и всей Российской Федерации, так как контракт был заключен в рамках гособоронзаказа.
Интересно, что, согласно картотеке арбитражного суда, МВД не обжаловало выполнение этого контракта в целом, но четыре раза подавало в арбитраж на поставщика, взыскивая с него небольшие суммы (самая крупная — 2,4 млн руб.) за несвоевременную поставку продукции. А согласно данным доследственной проверки, которую проводили сотрудники УЭБиПК УМВД по Центральному округу Москвы, бенефициаром компании—поставщика МВД является бизнесмен Дмитрий Атрощенко, однако сейчас он проходит свидетелем по уголовному делу, отрицая свое участие во владении БМФ.
При этом Дмитрий Атрощенко фигурант другого громкого уголовного дела — о махинациях с поставками сухпайков для нужд Минобороны, в рамках которого он после конфликта с другими обвиняемыми заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.
Как отмечает защита Бориса Ляшука, следствие уже предлагало их клиенту дать показания в отношении его бизнес-партнеров, которые проходят по «пайковому делу», обещая взамен смягчение меры пресечения, однако арестованный от предложения отказался.
Бизнесмен свою вину не признает, а его защита считает, что СКР необоснованно вмешался в спор двух хозяйствующих субъектов, который можно было решить в суде.
По данным адвокатов, их клиент не контролировал пошив рубашек, ставших предметом уголовного дела. Кроме того, защите неизвестно о проведении технических экспертиз, которые бы подтвердили основные выводы следствия.
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