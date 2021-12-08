12:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В МФЦ убийца явился со странным набором предметов и крупной суммой денег
С пистолетом и болгаркой.
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«Ъ» стал известен список вещдоков, изъятых следователями Главного следственного управления СКР с места нападения бывшим подполковником Сергеем Глазовым на посетителей МФЦ «Рязанский». Судя по ним, злоумышленник не готовился к массовому убийству в центре, а скорее собирался вскрыть сейф или заняться ремонтом какой-то техники. Во всяком случае инструментов оказалось больше, чем оружия. Впрочем, еще нужно установить, все ли они принадлежали задержанному.
Отставной военнослужащий Глазов, как уже сообщал «Ъ», убил в МФЦ охранника и сотрудника центра, а также ранил еще четырех человек, включая 10-летнюю девочку. После этого злоумышленник был обезврежен безоружным полицейским, работавшим в отделе миграции. Рассказывая об инциденте, офицер сообщил, что у преступника с собой также был нож в ножнах на поясе, которым полицейский, как и пистолетом, не дал ему воспользоваться.
Согласно же протоколу осмотра места происшествия, ножа не было вообще, а ножны оказались пусты. Зато нашлась отвертка, которая, очевидно, была в них.
Список изъятого с места вообще оставляет больше вопросов, чем ответов на них, как будто Глазов либо шел на работу, либо возвращался с нее, а может, и готовился к иному преступлению, например, вскрыть сейф или металлический ящик. Итак, помимо пистолета, в котором остались три патрона калибра 5,45×39 мм, были найдены еще 22 таких же патрона, которые убийца имел с собой. У него оказались также два патрона иного калибра.
Еще отвертка, два носовых платка, черная шапка, черные перчатки, кожаный ремень с ножнами, зажигалка, шариковая ручка, фонарик, пауэр-банк, 12 батарей, соединенных проводами. Именно их вначале приняли за бомбу. Отдельно в протоколе описываются документы: некая лицензия (видимо, на травматическое оружие), медицинское заключение, пустое извещение о ДТП.
Помимо этого были изъяты очки с одной дужкой, USB-фонарик, еще ручка, зажигалка, наушники черного цвета, металлический колпачок, два металлических розовых цилиндра, резиновая круглая прокладка черного цвета, две батарейки, USB-провод, сумка коричневого цвета, металлический стержень, фрагменты бумаги и платежного документа, аккумуляторная болгарка с аккумулятором, диск для болгарки, ключ от болгарки, два провода черно-красного цвета, набор ключей-шестигранников, металлическая отвертка с насадками, рожковый ключ, ключи. Большинство из этого находилось в сумке, с которой Глазов пришел в МФЦ. Отметим, что в том же здании находится ГБУ «Жилищник», и инструменты могли принадлежать его сотрудникам.
Также у него оказался мобильный телефон Xiaomi, в чехле которого находилась карта Сбербанка, на месте нашлась пара газовых баллончиков и некие рукописные записи, которые еще предстоит изучить следствию.
Предполагается, что после осмотра врачами и повторного допроса (первые показания взять не получилось, поскольку убийца находился в невменяемом состоянии) бывшему офицеру, до 2010 года служившему в СВР, предъявят обвинение, и следствие обратится в Пресненский суд с ходатайством о его аресте.
Николай Сергеев