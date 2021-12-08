Владелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер задержан за мошенничество

Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования скандального уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса. Его первым фигурантом еще в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин. Напомним, что обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему впоследствии переквалифицировали на менее тяжкую статью — причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Однако прокуратура отменила это решение, и, по данным «Ъ», это дело вновь расследуется именно по факту мошенничества.
Сейчас родившегося в США, а затем получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге Августа Мейера и его супругу и делового партнера Инну Мейер сотрудники Следственного комитета России допрашивают в качестве подозреваемых. По всей видимости, уже в ближайшее время они могут поменять свой статус, став обвиняемыми. По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.
Стоит отметить, что кредитной организации уже удалось отсудить у структур «Юлмарта» сумму в 1 млрд руб. в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При этом попытки взыскать убытки на аналогичную сумму с акционеров «Юлмарта» закончились неудачей.
С 2016 года «Юлмарт» находится в состоянии затяжного конфликта между мажоритарными акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за того, что предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса, некогда крупнейший в России интернет-ритейлер потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.