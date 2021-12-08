14:41 (мск), источник: Life.ru
Кассирша «Альфа-банка» вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и бесследно исчезла
Сейчас женщину ищет служба безопасности банка и силовики, а её мать написала заявление в полицию.
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Жительница Красноярского края разбогатела на 22,5 миллиона рублей за вечер. Как сообщает SHOT, кассирша отделения «Альфа-банка» просто сложила деньги в коробку, ушла с работы и больше не выходила на связь.
30-летняя Анна Григорьева работала в отделении «Альфа-банка» в Ачинске. По окончании своей смены девушка унесла с собой 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро. Сейчас подозреваемую ищет служба безопасности банка и силовики. Связаться с Анной не могут и родные. Мать написала заявление о её исчезновении в полицию. Муж рассказал, что у неё были психологические проблемы и она даже пыталась покончить с собой.